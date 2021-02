故박원순 뉴스 삭제…KBS1노조, 라디오 편파방송 추가 확인

라임 사태 검찰 속보는 삭제

정세균 총리 분량은 부풀려

[아시아경제 기하영 기자] KBS노동조합(이하 1노조)이 KBS 라디오 편파 방송 의혹을 추가로 제기했다.

1노조는 지난해 5월부터 9월까지 KBS1라디오 주말 오후 2시 뉴스 내용을 전수조사한 결과, 진행자인 김모 아나운서가 편집기자가 큐시트에 배치한 기사를 임의로 삭제하고 방송하지 않은 사례들을 확인했다고 7일 밝혔다.

1노조는 김 아나운서가 금융당국의 규제 완화로 수조 원의 피해자가 발생한 라임 사태에 대한 검찰의 수사 속보와, 탈북민 단체의 대북 전단 살포에 대해 정부가 방관한다는 내용의 북한 측 비난 성명을 삭제했다고 비판했다.

아울러 청와대의 송철호 울산시장 선거 개입 의혹을 수사하는 검찰의 수사 속보, 윤미향 더불어민주당 의원이 이사장을 지낸 정의기억연대 마포 피해자 쉼터 소장 사망 사건, 고(故) 박원순 서울시장의 '서울특별시장' 반대 국민청원에 50만명이 동의했다는 내용, 박 시장 명의의 휴대전화 통신조회 영장기각 등 경찰의 수사 난항 내용 등이 삭제됐다고 주장했다.

이 밖에 원문 기사에 없는 내용을 자의로 추가해 방송했다며 2건을 해당 사례로 들었다. 1노조는 그중 하나의 사례로 김 아나운서가 '일요진단 라이브' 중 정세균 국무총리가 출연한 부분과 관련된 기사에 세 문장을 추가해 방송했다고 제시했다.

1노조는 김 아나운서가 정부 여당에 불리한 뉴스는 축소 또는 삭제하고, 유리한 내용은 부풀려 읽었다고 주장하며 관련 의혹을 지속적으로 제기해왔다.

앞서 지난달 27일 김 아나운서를 방송법 위반 혐의로 고발했고, 이달 1일에는 해당 라디오 프로그램 내용 조사 1차 결과를 발표했다. 이날 발표는 2차 결과로 1차와 합치면 사실상 전수조사 결과라고 1노조는 설명했다.

이에 대해 KBS는 김 아나운서와 라디오 뉴스 편집기자 등 관련자들에 대한 감사를 진행한다고 밝힌 바 있다. 김 아나운서의 업무는 정지된 상태다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr