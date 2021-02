지난해 연근해어업 생산액 4.3조…전년比 10.3% ↑

[아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 지난해 연근해어업 생산금액이 총 4조3655억원으로 전년(3조9571억원) 대비 10.3% 증가했다고 7일 밝혔다.

주요 어종별 생산금액은 오징어가 전년 보다 30.5% 늘어난 5017억원으로 가장 많았다. 다음으로 갈치(4660억원), 멸치(3379억원), 참조기(2898억원), 꽃게(2682억원), 고등어(1636억원) 순으로 생산금액이 컸다. 오징어의 경우 지난해 생산량은 전년과 비슷했지만 단가가 올라 생산금액 기준으로는 주요 어종 중에서 가장 상위에 올랐다.

지난해 생산량 규모는 멸치가 21만6748t으로 가장 많았다. 뒤를 이어 고등어(7만7396t), 갈치(6만5719t), 오징어(5만6546t), 전갱이류(4만5537t), 참조기(4만1039t) 순이었다.

생산량 증가율은 참조기가 전년 대비 59.4% 늘어 1위를 차지했다. 다음으로 갈치(51.2%)와 멸치(26.3%), 꽃게(25.3%), 가자미류(20.6%) 순이었다. 반면 고등어는 주요 어기인 지난해 11∼12월 풍랑, 한파 등으로 제주 주변 해역에서 어장이 잘 형성되지 않아 23.5% 생산량이 감소했다. 아귀류는 코로나19 사태 여파로 소비가 위축돼 전년보다 생산이 27.1% 줄었다.

이에 따라 지난해 연근해어업 전체 생산량은 전년(91만5000t) 대비 1.9% 증가한 93만2000t에 그쳤다. 연근해어업 생산량은 2년 연속 100만t 미만을 기록했다.

