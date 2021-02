상가 화재 ‘차량용 소화기’로 초기 진화한 시민 뒤늦게 알려져

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 운전 중 상가 건물에서 불이 난 것을 본 시민이 차량용소화기로 초기 진화해 큰 불을 막은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

7일 광주 광산소방서에 따르면 지난달 22일 오전 7시 45분께 광주광역시 광산구 도천동 한 상가건물 간판에서 화재가 발생했다.

당시 운전 중이던 A씨는 즉시 차에서 내려 주변 물건을 이용해 진화에 나섰지만 여의치 않았던 것으로 알려졌다.

문득 A씨는 차량 내 ‘소화기’가 있다는 사실을 인지하고 동승자와 함께 초기 진화를 성공했다.

A씨는 “당연한 일을 했을 뿐이고 더 큰 화재로 확대되지 않아 다행이다”며 “평소 화재 예방에 관심이 있어 차량용소화기를 차량에 비치해 둔 것이 큰 도움이 됐다”고 말했다.

임종복 광산소방서장은 “소화기로 초기에 화재를 진화해 큰 피해를 막을 수 있었다”면서 “화재 앞에서 용기를 내어 준 시민분들께 감사하다”고 전했다.

