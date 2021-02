인니 도시 '핏빛' 홍수에 잠겨…네티즌 "종말의 상징인가"

[아시아경제 나한아 기자] 인도네시아의 한 도시가 '핏빛' 홍수 물에 잠겼다.

7일 사회관계망서비스(SNS)와 BBC 등 외신 따르면 최근 인도네시아 자바섬 프칼롱안시 젱곳(Jenggot)마을에 시뻘건 홍수가 뒤덮였다.

현재 SNS에는 이곳 주택과 도로가 진홍색 물에 잠겨있는 사진이 공유되고 있다.

이를 본 누리꾼들은 "합성 아니냐" "종말의 상징인가. 무섭다" 등의 반응을 보였다.

이에 현지 재난 당국은 "SNS에 퍼진 사진과 영상은 진짜"라며 "바틱공장에서 흘러나온 염료 때문에 진홍색 홍수가 발생했지만, 조금 지나면 비와 섞여 색깔이 사라질 것"이라고 말했다.

프칼롱안시는 밀랍과 염료를 이용한 전통적인 바틱 직물로 유명한 곳으로 많은 공장이 모여 있고 바틱 박물관도 있다.

최근 폭우로 인해 바틱 공장의 염료가 비와 뒤섞이면서 이같은 모습으로 변한 것이다.

프칼롱안에서 홍수가 발생하면 바틱 염료와 섞이는 경우가 종종 있는데 지난달에는 마을이 녹색 물에 잠겼고, 과거에는 청색, 보라색 물에 잠긴 적도 있다.

