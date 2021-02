광주시, 저소득층에 생활지원금 지원

별도 신청 없이 9일부터 대상 가구에 20만 원씩 지원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 코로나19 장기화와 사회적 거리두기 2단계 유지로 취약계층이 겪는 상대적 어려움이 커짐에 따라 각종 생계급여 지원 가구를 제외한 저소득층 가구를 대상으로 생활지원금을 지원한다고 7일 밝혔다.

이번 생활지원금은 광주지역 코로나19 발생 1년을 앞두고 시민안전과 서민생활 안정, 지역경제 회복을 위해 마련된 광주시의 제12차 민생안정대책의 하나로 추진된다.

지급대상은 제12차 민생안정대책을 발표한 지난 2일부터 지원금 지급 시까지 광주시에 주소를 두고 기초생활보장수급 및 법정차상위 계층 자격을 보유하고 있는 3만여 가구다.

다만, 기초생활보장 생계급여 수급자와 정부긴급복지·광주형긴급복지(노랑호루라기)·광주형기초보장제도 등 생계비 지원 가구는 이번 지급대상에서 제외된다.

생활지원금은 가구당 20만 원 씩 별도 신청절차 없이 동 행정복지센터에서 지급 기준에 해당되는 가구에 바로 계좌 입금할 예정이다.

광주시는 당초 지역 내 소비촉진 등을 위해 광주상생카드로 지원금을 지급할 계획이었지만, 코로나19 확산 방지와 저소득층의 경우 생계비 지출 등 지원금이 소비로 바로 연결되는 점을 고려해 계좌입금으로 지급방식을 변경했다.

광주시는 대상자 계좌를 파악해 가급적 설 전인 오는 9일부터 지급할 예정이다. 코로나19 확산으로 설 전에 지급이 어려운 일부 동 행정복지센터의 경우, 설 이후 지급하는 등 지급 시기를 탄력적으로 운영할 계획이다.

박향 시 복지건강국장은 “시민 안전을 위해 물 샐 틈 없는 방역에 최선을 다하면서도 다른 한편으로는 어려운 시민들에게 적정한 사회 안전망을 제공하는 데도 소홀히 하지 않겠다”며 “시민들이 불편없이 지원금을 받을 수 있도록 자치구, 동 행정복지센터와 긴밀히 협조하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr