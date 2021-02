◇과장급 전보

▶ 국제협력국 농업통상과장 양지연 ▶ 농림축산검역본부 동물보호과장 최봉순 ▶ 국립종자원 식량종자과장 김기연

◇과장급 고용휴직

▶ 국제연합식량농업기구(아태사무소) 김신재

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr