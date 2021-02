[아시아경제 문제원 기자] 포스코건설은 설을 앞두고 중소 협력사의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 거래대금 650억원을 조기 지급한다고 7일 밝혔다.

지급 대상은 938개 중소기업이다. 이달 10일부터 17일까지 지급해야 하는 대금을 설 연휴 이틀 전인 9일에 전액 현금으로 일괄 지급한다.

포스코건설 관계자는 "2010년부터 거래대금 전액을 현금으로 지급하며 중소업체 자금난을 덜어주고 있다"며 "동반성장펀드를 통한 저리 대출과 협력사와의 계약관계를 담보로 제공하는 '더불어 상생대출' 등 지원을 이어갈 방침"이라고 말했다.

