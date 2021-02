속보[아시아경제 최석진 기자] 법무부가 7일 오후 검사장급 이상 검찰 고위간부에 대한 인사를 단행했다.

법무부 검찰국장에는 이정수 서울남부지검장이 서울남부지검장에는 심재철 법무부 검찰국장이 각각 자리를 옮겼다.

가장 큰 관심을 모았던 이성윤 서울중앙지검장은 유임됐다.

