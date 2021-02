[아시아경제 김봉수 기자]과학기술정보통신부는 미래 과학기술을 책임질 이공계 대학생의 문제해결 역량 강화를 위해 '현장연계 미래선도 인재양성 지원 사업'을 실시한다고 7일 밝혔다.

과기부는 8일부터 다음달 9일까지 한달간 신청을 받아 1개 연구단(컨소시엄)을 선정해 18억원을 지원할 예정이다. 이 연구단은 60개 대학생 연구팀을 구성하는 한편 공동으로 온라인 명품 강좌를 개발 운영한다.

강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 “이 사업은 이공계 대학생이 결과에 집착하지 않고, 문제 정의부터 기획, 실행까지 연구의 전 과정을 주도적으로 수행하면서 융합적 사고 및 창의력을 마음껏 발휘하도록 지원하는 것에 중점을 두고 있다”며 “산업 현장과 연계된 문제해결 역량 제고를 위해 우수한 대학들이 적극적으로 참여했으면 좋겠다”고 말했다.

