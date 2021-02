과학기술정보통신부, 청송군 사과 100세트 구매해 전달

[아시아경제 김봉수 기자]과학기술정보통신부는 7일 태풍 피해 지역 농산물을 구입해 코로나19에 맞서고 있는 일선 의료진에게 설 선물로 전달했다고 밝혔다.

과기정통부는 지난 1일부터 과장급 이상 간부들로부터 성금을 모아 경북 청송군에서 생산된 사과 상자 100세트를 구임해 한국원자력의학원, 동남권원자력의학원 소속 의료진들에게 보냈다.

최기영 과기정통부 장관은 “코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 농어업민을 돕고, 코로나19 극복 의료진들에게 따뜻한 마음을 전할 수 있는 캠페인에 과기정통부 간부 모두가 한 마음으로 참여했다”고 말했다.

