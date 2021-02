우상호·정봉주 단일화 추진...與도 '단일화' 속도

[아시아경제 구채은 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 우상호 더불어민주당 서울시장 예비후보가 7일 정봉주 열린민주당 예비후보와 양당 통합을 전제로 한 후보 단일화에 뜻을 모았다.

우 후보와 정 후보는 이날 오전 국회 의원회관에서 회동한 뒤 합의문을 통해 "양당의 뿌리가 하나라는 인식 아래 통합의 정신에 합의하고 이를 이룰 수 있도록 노력겠다"고 밝혔다. 두 후보는 합의문에서 "통합을 전제로 한 후보단일화에 합의한다"며 "양당의 당헌당규에 따라 지도부의 결정과 전당원 투표를 통해 통합 절차를 추진한다는 원칙에 동의한다"고 썼다.

두 후보는 민주당과 열린민주당의 통합 문제는 지도부 간의 결정과 당원들의 의견수렴이 필요한 만큼 선거 전에 통합을 추진하되 어려울 경우 통합 선언만 하기로 합의했다.

우 후보는 이날 "이제는 재보궐 선거 승리와 재집권을 위한 준비를 해야할 시기이기 때문에 (양당이) 과거 사소한 앙금을 모두 잊고 큰틀에서 손을 잡아야 한다"며 "야권에서 정치공학적 후보 단일화를 추진하고 있는데 성사될 경우 우리당의 승리를 장담할 수 없는 상황이라고 보인다"고 부연했다. 정 후보도 "서울시장 선거에서 공약을 가지고 시민들에게 평가돼야 하지만 민주진보 진영 지지자들에게 두 개 정당으로 남아있어선 안 된다"며 "통합과 단결만이 살 길"이라고 했다.

이에따라 더불어민주당과 열린민주당 각당의 최종 후보가 선정되면 양당의 서울시장 후보 단일화 논의도 속도가 붙을 것으로 전망된다.

