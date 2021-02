진주시 "수출기업인 '코로나19 백신' 우선 접종" … 정부에 건의문

"해외 경제활동자를 긴급 출국자에 포함해 기준 완화해야"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 어려움을 겪고 있는 관내 수출 중소기업을 돕기 위해 예방백신 우선 접종 확대 및 지원기준 완화를 정부에 건의했다고 7일 밝혔다.

중요 경제활동 등 긴급 출국 시 엄격한 증명 절차를 거쳐 우선 접종할 수 있다는 정부 지침에 따라 수출기업인과 무역업 종사자 등 해외 경제활동자를 긴급 출국자에 포함해 그 기준을 완화해 달라는 취지다.

진주시는 그동안 중소수출기업 지원을 위해 해외시장 개척단 파견과 해외 지사화 사업, 국제박람회 참가 지원 등 공격적인 해외시장개척을 위한 사업을 펼쳐왔다.

하지만 지난해 각종 국제박람회가 취소되고 시장개척의 기회가 차단되면서, 해외 진출과 수출 판로 개척에 큰 어려움을 겪고 있다. 올해의 사업 추진 또한 불투명한 상황으로 수출기업인에게는 코로나19 예방 백신이 경제활동에 필요한 최고의 지원책이 될 것란 게 진주시의 설명이다.

진주 수출기업협의회 송균호 회장은 "코로나19 장기화로 기업들이 아주 힘들어 한다"며 "수출기업인 또한 우선 접종 대상에 포함돼 중소 수출기업들이 활발히 활동할 수 있길 바란다"고 강조했다.

