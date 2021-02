뉴욕 양키스 홈구장, 백신 접종장으로 변신

[아시아경제 이현우 기자] 미국프로야구 메이저리그의 뉴욕 양키스팀 홈구장이 거대한 백신 접종장으로 변신했다. 뉴욕시와 보건당국이 대규모 접종을 위해 구장을 백신 접종소로 지정하면서 수많은 주민들이 몰려들고 있는 것으로 알려졌다.

6일(현지시간) CNN 등 현지 언론에 따르면 뉴욕시 브롱크스에 위치한 양키스타디움에서 전날부터 취약 계층 주민들을 위한 코로나19 백신 접종이 시작됐다. 브롱크스는 지난해 봄 코로나19 대유행 초기에 전 세계에서 가장 사망률이 높았던 지역 중 하나로 주민 대부분이 흑인과 히스패닉계라 현재도 코로나19 양성 판정률이 높은 곳으로 꼽힌다.

뉴욕시와 뉴욕주 보건당국은 보건의료 종사자, 필수업종 근로자, 65세 이상 고령층 등 접종 자격을 갖춘 브롱크스 주민을 대상으로 양키스타디움에서 대규모 백신 접종 캠페인을 개시하기로 결정했다. 첫날부터 수많은 주민이 몰려 양키스타디움 앞에 줄을 섰고, 군복을 입은 주 방위군 병사들이 태블릿 PC로 예약을 확인한 뒤 경기장 안으로 들여보냈다.

빌 더블라지오 뉴욕시장과 양키스 구단 관계자들은 현장에 나와 백신 접종을 독려했다. 양키스 모자를 쓰고 온 더블라지오 시장은 "오늘은 다른 종류의 개막일"이라면서 "오늘 하루만은 나도 양키스 팬"이라고 말했다. 보스턴 출신인 더블라지오 시장은 양키스와 숙명의 라이벌인 보스턴 레드삭스의 광팬으로 유명하다.

에런 분 양키스 감독도 "오늘은 양키스타디움 사상 가장 특별한 개막일"이라면서 "이곳에 사는 모든 주민, 백신을 맞는 모든 사람에게 매우 특별한 날"이라고 소감을 밝혔다.

뉴욕시는 첫 일주일간 양키스타디움 백신 1만5000회분을 배정하고, 1만3000여명의 접종 예약을 마쳤다고 밝혔다.

