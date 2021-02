강원도, 설 연휴 '사회적 거리 두기' 방역관리 강화

2.11~14 종합대책상황실 운영

[아시아경제 라영철 기자] 강원도는 설 연휴 기간에 사회적 거리 두기 2단계에 따른 방역 관리를 강화할 방침이다.

도는 6일 "설 연휴 기간(2.11~14) 11개 반 57명으로 구성한 설 연휴 종합대책상황실을 운영한다"며 이같이 밝혔다.

도는 선물과 제수용품 구매를 위해 전통시장 등에 불특정 다수가 모일 것으로 예상해 도 내 전통시장, 대형마트 등 상점가를 중심으로 집중 방역(주 1회→3회)을 하고 5일장 운영 전통시장 25개소와 관광시장 위주로 방역수칙과 현장점검을 강화한다.

전국 각지에서 도 내 휴양·관광지 방문에 대비해 관광지 등 236개소에 도·시·군 합동점검반을 운영하고 관광시설 이동 동선 조정(일방통행 등)과 안내판 설치 등 인원 분산을 유도해 코로나19 감염 확산을 차단할 계획이다.

일부 시·군에서는 명절 기간 사회적 이동을 최소화하기 위해 실내 봉안시설 방문 성묘객을 위한 사전예약제를 시행하고 온라인 성묘 시스템 서비스를 제공할 예정이다.

무증상 확진자로 인한 가족·지인 간 감염 확산 차단을 위해서는 '한집 한사람 검사받기' 캠페인을 지속해서 홍보할 계획이다.

