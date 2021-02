문재인 대통령, 지역균형뉴딜투어 ‘첫 번째’ 신안 찾아

신안 임자대교에서 ‘전남형 상생일자리’ 협약식 개최…문 대통령 상생발전 기대



문재인 대통령 “신안 해상풍력 사업 적극 지원하겠다”

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군은 지난 5일 임자대교에서 문재인 대통령, 김영록 도지사, 국회의원, 지역 노사민정 대표 등 그린뉴딜을 선도하는 ‘전남형 상생일자리 협약식’을 개최했다고 6일 밝혔다.

이날 행사는 정부가 역점으로 추진하는 지역균형뉴딜투어의 첫 번째 방문으로 코로나19로 인해 참석 인원을 대폭 축소한 가운데 진행됐다.

신안 해상풍력 발전단지는 4.1GW 규모의 1단계 사업을 시작으로 오는 2030년까지 8.2GW 조성을 목표로 하고 있으며, 인근 산단에 풍력발전기 생산·조립 단지 구축 및 기자재 연관기업을 발굴·육성해 국내 최고의 해상풍력 산업생태계를 조성하는 것으로 총 48조 5000억 원을 투자하고 450개의 기업을 육성해 12만여 개의 일자리를 창출할 계획이다.

신안군이 추진하고 있는 세계 최대 규모인 8.2GW 해상풍력 발전단지 조성과 관련 제조업체 투자 유치를 통해 전남 서남권을 해상풍력 산업의 메카로 조성하는 대규모 일자리 창출 사업으로 ‘주민 수용성 확보’와 발전사 제조업체 간의 동반 성장이 성공의 관건이 되는 모델로 주목받고 있다.

신안군은 8.2GW 해상풍력 발전단지 조성사업의 성공적 추진을 위해 지난 2018년 10월 ‘신재생에너지 개발 이익 공유에 관한 조례’를 시작으로 ‘신안군 송·변전설비 인근지역 토지 보상 및 취득 등에 관한 조례’, ‘신안군 변전소 주변 지역 지원에 관한 조례’, ‘신안군 해상풍력 건립 촉진 활동 지원 등에 관한 조례’를 차례로 제정했다.

또한 지난 2019년 12월 전남도·신안군·한전·전남개발공사 등 4개 참여 주체 간 협약을 체결하고 1단계 송전선로 공동접속설비 구축에 대해 합의했다.

특히, 사업의 성패를 좌우할 ‘주민 수용성’ 확보를 위해 지난 2018년 9월부터 새어민회와 10회 이상 면담·간담회를 추진하고 지난해 9월 전남도·신안군·신안수협·새어민회(최대 어민단체)와 ‘신안 해상풍력발전단지 조성을 위한 상생협약’을 체결해 주민 수용성도 확보했다.

박우량 신안군수는 “신재생에너지 개발이익을 주민과 공유로 지역주민수익을 창출하고 어민회와 상생협약을 체결함으로써 주민 수용성이 확보돼 사업 지연 우려가 해소됐다”면서 “정부의 ‘재생에너지 3020’ 목표 달성과 그린 뉴딜 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr