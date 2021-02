[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ‘감염경로 미확인’ 등 광주지역 코로나 3명 추가 확진

광주에서 5일 오후 코로나19 확진자가 3명이 더 나왔다.

광주광역시에 따르면 안디옥교회, 전남 738번 관련, 감염경로 불분명 등 3명이 확진 판정을 받아 1878~1880번으로 새롭게 등록됐다.

1878번은 광주안디옥교회와 관련해 확진됐다. 안디옥교회와 관련된 확진자는 꿈이있는교회 15명을 포함해 총 125명으로 늘었다.

1879번은 최근 확산세가 가파른 전남 738번과 관련됐다. 지난달 27일 확진된 전남 738번(감염경로 조사 중)은 광주에서 거주하는 국립나주병원 간호사로 최근 가족을 중심으로 감염이 확산되고 있다. 관련해서는 16명이 확진됐다.

남구 주민인 1880번은 감염경로가 확인되지 않은 확진자다.

