[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 정유나가 화보같은 일상샷으로 근황을 전했다.

최근 정유나는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 정유나는 누드톤의 밀착 미니드레스와 검은색 운동화를 신고 화단에 앉아 있다. 글래머러스한 몸매와 굴욕없는 미모가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 팬들과 지인은 "얘는 정말 어지간히 예쁘네?" "예쁘다" "와우 잘나왔어요" "해피 불금 되세요" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr