포드, 자율주행 전기차에 '올인'…2025년까지 32조원 투자

전기차에 24조원, 자율주행차에 8조원 투입

차 반도체 부족 여파 F-150 공장 감산 돌입

[아시아경제 김수환 기자] 미국의 자동차 제조업체 포드가 자율주행차와 전기차에 전사적인 역량을 기울일 방침이다. 업계내에서 자율주행차와 전기차를 둘러싸고 기술 경쟁이 치열해지면서 주도권을 잃지 않겠다는 전략인 것으로 풀이된다.

4일(현지시간) 포드는 이날 실적발표와 함께 향후 2025년까지 자율주행차·전기차 투자 로드맵을 발표하며 이같이 밝혔다. 이날 실적발표에 따르면 포드는 지난해 4분기 매출 360억달러(약40조원), 영업손실 28억달러(약3조원)를 기록했다. 포드 관계자는 "지난 한해 동안 코로나19 사태로 인한 자동차 수요 감소와 구조조정으로 인해 영업손실이 불가피했다"며 "전기차와 자율주행자에 대한 투자를 확대를 통한 근본적인 개혁을 통해 성장 잠재력을 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.

포드는 이에 2025년까지 전기차에 220억달러(약24조6000억원)와 자율주행차에 70억달러(약7조8000억원)을 투입한다는 계획이다. 선제적인 투자를 단행해 업계내 전기차·자율주행차 개발 경쟁을 선도하겠다는 전략으로 풀이된다. 앞서 포드는 2022년까지 자율주행차와 전기차 개발에 115억달러(약12조9000억원)를 투입한다는 계획을 발표한 바 있다. 짐 팔리 포드 CEO는 이날 기자들과의 간담회에서 "전기차와 자율주행차에 대한 주도권을 그 누구에게도 양보하지 않겠다"고 말했다.

아울러 앞으로 출시될 전기차 중 일부는 하이브리드 자동차로도 출시할 계획이라고 밝혔다.

이같은 포드의 대규모 투자 계획은 앞서 경쟁업체들의 자율주행차 투자 계획이 발표되면서 포드 역시 이에 대응하기 위한 것이라는 분석이다. 포드의 경쟁자인 제너럴모터스(GM)도 지난해, 2025년까지 전기차와 자율주행차에 총 270억달러(약30조원)가량을 투입할 계획이라고 밝힌 바 있다.

한편 차량용 반도체 공급 적체 현상과 관련해 포드는 일부 공장에서 생산량을 감축하기로 했다. 이에 미시건주와 미주리주내 공장에서 F-150 픽업트럭 등 일부 제품의 생산량을 감축한다고 발표했다. 존 라울러 포드 최고재무책임자는 "반도체 공급 상황은 매우 유동적이기에 향후 자사 제품의 생산 추이에 대해서는 지켜봐야 할 것"이라며 "현재로서는 1분기에 최고 20%까지 생산량을 줄일 수 밖에 없을 것"이라고 말했다.

CNBC 방송은 "포드의 생산량 감축으로 인해 올해 영업이익이 최소 10억달러(약1조원) 가량 줄어들 수도 있다"며 "이날 발표한 포드의 자율주행차 투자 계획은 이같은 상황 속에서 투자자들의 자율주행차 투자 요구에 대응하기 위한 것"이라고 평가했다.

이날 실적 발표 이후 시간외 거래에서 포드의 주가는 1.5% 가량 올랐다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr