"코로나 백신, 아동 맞아야 집단면역"

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19 백신 접종률 1위 이스라엘에서 집단면역 형성을 위해서는 아동에 대한 접종이 불가피하다는 진단이 나왔다.

이스라엘 코로나19 대응 자문위원인 나다브 다비도비치 벤구리온대학 교수는 4일(현지시간) 타임스 오브 이스라엘과 인터뷰에서 전체 인구의 30%를 차지하는 아동의 백신 접종 없이 집단면역이 어렵다고 밝혔다.

집단면역 실험을 진행중인 이스라엘은 전체 인구(약 930만 명)의 35%가 넘는 약 330만 명이 1차 접종을 마쳤고, 2회차 접종을 마친 인원도 190만 명을 넘어섰다. 이스라엘은 지난해 12월 화이자 백신으로 접종을 시작했다.

다비도비치 교수는 "변이 바이러스의 강력한 감염력이 집단면역의 문턱을 높였다"며 "접종률이 80% 이상이어야 한다"고 말했다. 이어 "이스라엘 인구의 30%는 아동과 청소년으로 그들에게 백신을 접종하지 않고는 집단면역에 도달할 수 없다"고 강조했다.

이스라엘 셰바 메디컬 센터의 감염병 전문가인 질리 레게브-요차이 교수도 채널 13과 인터뷰에서 "변이 바이러스가 주류를 이루고 N차 감염이 늘어나는 상황에서는 아동 접종 없이는 집단면역이 어렵다"고 말했다.

또 이스라엘 정부 백신 자문위원인 보아즈 레브 박사도 "아이들이 코로나19 감염을 통해 집단면역에 도달해야 전체 인구의 90%가 면역력을 갖는다"고 말했다.

현재 16세 미만 학생과 아동 접종은 전례가 없는데다, 임상을 통한 안전성 검증도 전혀 이뤄지지 않은 상황이다. 레게브-요차이 교수는 "불행하게도 현시점에서 (백신을 통한) 집단면역 달성은 더욱더 멀어졌다"며 "당분간은 우리가 코로나바이러스와 함께 살아야 한다"고 비관했다.

이스라엘은 대규모 백신접종과 강력한 봉쇄 조치에도 일일 확진자 수가 8000명에 육박하는 상황이 지속되고 있다.

