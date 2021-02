[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 4일 마재윤 소방본부장이 설 명절을 대비해 순천 NC백화점을 찾아 시설관계자와 백화점을 둘러보며 소방시설 유지관리 및 연휴기간 화재예방에 대해 당부하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr