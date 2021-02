[아시아경제 임춘한 기자] 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,500 전일대비 30 등락률 -0.40% 거래량 83,803 전일가 7,530 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 교보증권 "주식 선물하고 경품 받아가세요"교보증권, 증권 테마 상승세에 5.41% ↑교보증권, 해외주식 매매 쉽도록 HTS·MTS 새 단장 close 은 4일 지난해 연결기준 영업이익이 1365억8656만원으로 전년대비 23.8% 증가했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr