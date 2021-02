[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교(총장 추만석) LINC+사업단은 2월 2일~3일 경주 힐튼호텔에서 지역산업체 관계자와 교직원 등 40여명이 참석한 가운데 ‘2020 LINC+사업단 성과전시회 및 기술교류회’를 열었다.

성과전시회에서는 캡스톤디자인, K-스타 창업팀, 창업 및 취업프로그램 운영 성과를 전시하고 사업 참여 우수교원과 산업체에 대한 공로상 시상 등이 있었다.

또한 성과전시회에 이어 산학공동기술개발과제 참여기업 기술이전식과 지역사회와 기업의 산학협력을 통한 상호공존 방향을 제시하는 기술교류회도 진행했다.

행사를 주관한 경남정보대학교 임준우 산학협력단장은 “앞으로 경남정보대는 지역사회와 산업체 등과 지속적으로 연계를 강화해 동남권 최고의 비즈캠퍼스가 될 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

