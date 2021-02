구례군, 중소농 원예특용작물 생산기반 구축 사업 신청 접수

총사업비 3억원, 장기성필름 및 내재해형 비닐하우스 13.6ha 지원

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 구례군은 시설원예 농가에 연중 원예농산물을 지속적으로 생산할 수 있는 기반을 구축하는 등 농가소득 향상에 기여하는 중소농 원예특용작물 생산기반 구축 사업을 추진한다고 4일 밝혔다.

본 사업은 군 시설원예 농가에 내재해형 비닐하우스 신규설치와 장기성필름을 지원해주는 사업으로 지난 2019년부터 추진해 매년 3억원 이상의 사업비로 시설원예 농가의 생산기반을 구축하는 사업이다.

올해도 3억원의 사업비로 장기성필름과 내재해형 비닐하우스 13.6ha를 시설원예 농가에 지원할 계획이며 오는 10일까지 읍면사무소 산업팀을 통해 신청 접수를 받고 있다.

김순호 구례군수는 “시설원예 재배농가에 생산기반을 구축하여 일손 경감 및 농작물 품질 향상과 소득 증대에 기여하는 지원 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr