노원구, 노원사랑상품권 180억원 발행

4일 오전 10시부터 10% 할인된 금액으로 구매 가능... 편의점, 미용실, 음식점 등 지역내 제로페이 가맹점 1만217개소에 사용 가능

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 코로나로 어려움을 겪는 지역 소상공인 매출 증진 및 지역경제 활성화를 위해 180억 원 규모의 제1차 노원사랑상품권을 4일 발행했다.

구는 올해도 지난해에 이어 10%의 할인율을 유지해 구매자들이 10만원 상품권을 9만원에 구매할 수 있도록 했다.

상품권은 노원구에 소재한 학원, 약국, 편의점(기업 직영점 제외), 음식점 등 제로페이 가맹점 1만217개소에서 사용할 수 있다.

구는 상품권사용 활성화를 위해 지난해부터 지역내 소상공인을 대상으로 적극 홍보해 50%에 불과하던 가맹률을 74%까지 높였다.

노원사랑상품권은 지역경제 활성화 및 소상공인 지원 취지인 만큼 대형마트와 사행성 업종은 사용이 제한된다.

또 지난해와 달리 올 3월1일부터는 연매출 10억 원 초과 학원 및 직영점(대기업, 중견기업에서 운영하는 프랜차이즈 직영점)에서도 이용할 수 없다.

구는 상품권 구매 전 상품권 이용불가 업체를 파악할 수 있도록 해당 명단을 구청 홈페이지에 주기적으로 안내할 예정이다.

상품권은 모바일 상품권으로 비플제로페이, 체크페이, 머니트리 등 13종 결제 앱을 스마트폰에 설치한 후 구매하면 된다.

상품권은 4일 오전10시부터 구매 가능하다. 1만원권, 5만원권, 10만원권 3종으로 구성되어 있으며, 거주지역과 관계없이 1인당 월 할인구매한도는 70만원이다.

노원사랑상품권은 개인 당 최대 200만원까지만 보유가능하다. 상품권은 권면금액의 60%이상 사용 시 구매 시 적용한 10%의 할인지원금을 제외하고 환불이 가능하다.

한편, 지난해 3월 최초로 30억 규모 발행으로 시작한 노원사랑상품권은 당일 완판이라는 높은 관심을 받으며 상반기에만 총 85억 규모를 발행했다.

3차에 걸친 발행이 모두 당일 소진되면서 추가 발행의 기대가 커짐에 따라 구는 4차에 상반기의 2.5배를 증액한 215억원을 발행했다.

이는 25개 자치구 중 1회 규모로는 가장 큰 규모, 결국 4차까지 모두 완판되는 기록을 세웠다.

오승록 구청장은 “주민들의 노원사랑상품권에 대한 높은 관심과 사랑에 감사드린다”며 “지역화폐사용으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인들에게 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.

