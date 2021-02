당국 "3~4월 4차 대유행 가능성 배제할 수 없다"

거리두기 피로감·백신 기대감 등 복병

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 오는 3~4월 코로나19의 4차 대유행이 올 가능성을 배제할 수 없다고 4일 밝혔다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 이날 백브리핑을 통해 “현재 3차 유행이 안정화되지 못하고 진행 중인 상황”이라며 이 같이 말했다. 윤 반장은 “거리두기 장기화로 전반적인 사회적 수용성 저하되고 있고 현장 불만 목소리 높아지고 있다”면서 “이와 더불어 이달 중순부터 백신 접종이 이뤄지게 되면 그 기대감으로 인한 사회적 분위기 이완 등이 겹쳐 3~4월 다시 유행 올 수 있다는 가능성을 당국도 완전히 배제 하지 못하는 상황”이라고 설명했다.

이에 대비한 감염고리 차단과 병상 확보, 일상 속 방역수칙 이행 등의 중요성도 강조했다. 윤 반장은 “감소세를 이어갈 확실한 방법은 신속한 역학조사를 통한 감염 고리 차단과 사회적 거리두기”라며 “또 일상에서의 방역수칙 이행 등이 잘 어우러져야 4차 대유행이 오더라도 3차 때보다 적은 규모로 막고 관리될 수 있을 것”이라고 전했다.

이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 451명을 기록했다. 주말효과가 사라지는 전날부터 이틀 연속 400명대를 이어가는 모습이다.

여기에 변이 바이러스가 새로운 변수로 떠오르면서 우려를 더하고 있다. 전날까지 국내에서 확인된 변이 바이러스 감염자는 총 39명이다. 특히 전날 발표된 경남·전남 지역 외국인 친척 집단발병 관련 4명의 변이 바이러스 감염자 추가되면서 지역사회 전파 가능성을 배제할 수 없게 됐다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr