유소영은 최근 자신의 인스타그램에 "지금 나에게 필요한 건... 마음의 평화"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 유소영은 검은색 비키니 차림으로 이국적인 파란 하늘과 야자수를 배경으로 군살 없는 몸매를 과시했다.

