오리온, 밸런타인데이·화이트데이 한정판 제품 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 밸런타인데이와 화이트데이를 맞아 시즌 한정판 ‘초코파이 하우스 베리러브 초코파이’, ‘오리온#간식이필요해 심쿵주의’ 2종을 출시했다고 4일 밝혔다.

'초코파이 하우스 베리러브 초코파이'는 오리온 프리미엄 냉장디저트 ‘디저트 초코파이’에서 특별히 기획한 한정판이다. 블루베리 시트에 라즈베리 크림과 핑크색 마시멜로를 더하고, 딸기 초콜릿으로 감싸 달콤하고 상큼한 맛을 구현했다. 이 제품은 사전 소비자 조사에서도 ‘상큼한 베리 풍미가 일품’, ‘고급스럽고 사랑스러운 비주얼이 선물로 제격’, ‘연인과 먹기 딱 좋은 사이즈의 미니 케이크’ 등 호평을 받았다.

'오리온#간식이필요해 심쿵주의'는 온라인 전용 베스트셀러 제품 ‘초코가 필요해’에 연인과 하트 등의 요소를 더해 보다 화사한 디자인으로 선보인다. ‘촉촉한 초코칩’, ‘마켓오 리얼브라우니’, ‘미쯔’ 등 밸런타인데이와 화이트데이에 빠질 수 없는 초콜릿을 활용한 다양한 제품들로 알차게 구성돼있다.

오리온 관계자는 “오리온 밸런타인데이·화이트데이 한정판 2종은 로맨틱한분위기를 연출할 수 있는 달콤한 맛과 화사한 디자인으로 선물의 가치를 한층 높였다”며 “올해 밸런타인데이는 설 연휴와 겹치는 만큼 연인은 물론,온 가족이 함께 즐길 수 있는 오리온 제품으로 사랑하는 마음을 전할 수 있을 것”이라고 말했다.

