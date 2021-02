[아시아경제 김봉주 기자] 배우 신애가 세 아이를 키우는 엄마의 일상을 공개했다.

신애는 1일 자신의 인스타그램 계정에 "순딩이 삐졌다. 하루에 한 번 꼭"이라는 글과 사진을 올렸다.

사진에서 신애의 아들은 소파에 웅크리고 앉아 있다. 삐친 마음을 몸으로 표현하는 모양새다.

한편 신애는 2009년 2살 연상의 회사원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

