[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남어린이집연합회는 2일 굿네이버스 호남본부에 500만원을 기부했다고 밝혔다.

이날 행사는 노준복 전남어린이집연합회장, 김선주 전남도 여성정책지원관, 정용진 굿네이버스 호남본부장이 참석해, 코로나19 방역 수칙을 준수한 가운데 실시했다.

이 기부금은 전남어린이집연합회 회원들의 정성을 담아 코로나19로 위기 상황에서 어려움을 겪고 있는 전남 지역의 복지 사각지대 아동과 가정에 전달할 예정이다.

정용진 본부장은 “기부해 주신 기금은 힘든 전남지역 아동들을 위해 따뜻한 마음을 담아 잘 전달하겠다”고 말했다.

노준복 회장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 아동과 가정에 나눔을 실천하기 위해 회원들이 뜻을 모아 동참해 기부하게 됐다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr