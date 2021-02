모건스탠리 "한국 등 신흥국 증시 1월에 정점 지났을 가능성 있어"

[아시아경제 이기민 기자] 미국 투자은행(IB) 모건스탠리가 한국 등 신흥국 증시는 이미 1월에 정점을 하락세를 보이고 있는 것일 수 있다고 분석했다.

3일 블룸버그통신에 따르면 모건스탠리는 최근 투자보고서에서 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥시장지수(EMI)가 추가로 더 오를 가능성이 없는 8가지 이유를 제시했다.

가령 신흥시장지수와 강한 상관관계가 있는 구리 가격이 조정을 받고 있고 반대로 미 달러화는 하락세를 멈추고 안정된 모습을 보이는 점 등을 이유로 들었다.

특히 한국 등 주요국 증시가 신흥시장을 종종 선행한다면서 한국 증시가 1월에 최고치를 경신한 뒤 하락 전환한 흐름도 지적했다. 중국의 통화 정책과 펀드 자금 흐름 등도 부정 전망 이유로 꼽았다.

MSCI 신흥시장지수는 백신 공급 확대 및 미국의 경기부양책 등으로 지난달 10% 올라 사상 최고치를 기록한 뒤 현재는 모건스탠리가 예상한 올해말 목표치인 1330을 밑돌고 있다.

모건스탠리의 아시아 신흥시장 담당 전략가인 조너선 가너는 "향후 투자 성과의 핵심은 어떤 국가, 어떤 업종, 어떤 종목을 고를 것인가에 있다"며 전망이 양호한 국가로 인도를 꼽았다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr