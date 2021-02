▶최정옥씨 별세, 최진환(SK브로드밴드 사장)?종환(대구파티마병원 신경과 과장)?은래씨 부친상, 남호병 빙부상=3일 오후 12시 30분, 대구파티마병원 장례식장 501호, 발인 5일 오전 9시, 장지 경주하늘마루, 053-940-8198

