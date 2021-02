'월성원전 삼중수소 의혹' 첫 문제 제기 탈핵단체 "경주시 민관조사단 재구성해야"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 지난해 12월 '월성원전 삼중수소' 누출 의혹을 제기했던 '탈핵경주시민공동행동'이 자신들을 배제한 경주시의 민관합동조사에 반발하고 나섰다.

경주지역 18개 시민사회단체로 구성된 '탈핵경주시민공동행동'(집행위원장 이상홍)은 3일 보도자료를 통해 "월성원전의 1호기 차수막 파손 방치와 방사능 누출 의혹을 제기한 당사자로서 경주시의 조사단 구성 및 활동에 반대한다"며 조사단 재구성을 요구했다.

경주탈핵은 "경주시의 이번 조사단은 그 명칭에서 '삼중수소 관리 안전성 확보를 위한' 것으로 한계를 뚜렷이 보여주고 있다"면서 "원전 인근 주민의 피폭을 바나나와 멸치로 희화화해 국민들의 공분을 싼 정용훈 교수가 조사단에 포함된 것도 이를 잘 보여준다"고 주장했다.

이어 "월성원전 조사의 목적은 방사능 누출의 원인을 찾고 누출을 차단하는 근본적인 재발방지책을 마련하는데 있다"면서 "이번 기회에 노후화 된 월성원전 전반에 대한 안전점검이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

그러면서 "경주시의 조사단 구성은 지역 인사의 경우 친원전 인사가 태반이고, 외부 전문가도 현장 실무경험이 일천한 것으로 판단된다"며 "경주시의 조사단은 원전 시설에 접근할 규제권한이 없다. 한수원이 보여주고 제출하는 자료에 근거해서 한수원이 희망하는 결론이 도출될 것"이라고 우려했다.

한편, 경주시는 월성원전방폐장민간환경감시기구를 중심으로 민관합동조사단을 꾸린 뒤 2일부터 6개월간 조사활동에 들어갔다. 조사단은 경주시의회, 경주시, 주민대표, 시민단체 등에서 추천한 25명으로 구성됐다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr