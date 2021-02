[클릭 e종목] 삼성重, 지속되는 드릴십 리스크

[아시아경제 황준호 기자] 대신증권은 3일 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,470 전일대비 30 등락률 -0.46% 거래량 3,663,243 전일가 6,500 2021.02.02 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 작년 영업손 7664억…재고평가 손실 확대삼성중공업, 지난해 영업손실 7664억원…적자지속삼성중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 2.74% close 의 목표주가를 6500원으로 유지했다. 또 향후 6개월 간 시장수익률 대비 -10~10%의 주가 변동을 예상했다.

삼성중공업은 지난해 4분기에도 브라질 드릴십 리스크가 이어졌다. 지난해 4분기 매출액은 전년 같은 기간 대비 23% 떨어진 1조6653억원을 기록했다. 영업이익은 26억원으로 흑자전환했다. 시장 기대치보다는 높은 실적이다.

영업이익은 PDC 중재 충당금 환입 1340억원, SK LNG선 화물창 수리 충당금 350억원, 2020년 하반기 수주한 유조선 관련 공손충 330억원 등이 영향을 미쳤다. 일회성 요인 제외한 순영업손실은 634억원이다. 영업외로는 브라질 드릴십 충당부채설정액 1230억원, 거제조선소 자산손상차손 1025억원 반영으로 당기순손실 2612억원을 기록했다.

2020년 신규 수주는 55억달러로 연초 목표 84억달러 대비 65% 달성했다. 상선목표 대비로는 93%를 채웠다. 올해 수주목표는 78억달러. 상선 46억달러, 해양 32억달러다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr