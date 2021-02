'16kg 감량' 김사은 "샨토끼다이어트 식단, 유튜브 조회수 657만회" (아내의 맛)

[아시아경제 김봉주 기자] 뮤지컬 배우 김사은이 스스로 만든 샨토끼다이어트 식단에 대한 자신감을 드러냈다.

2일 방송된 TV조선 예능 '세상 어디에도 없는, 아내의 맛'에는 결혼 7년 차 부부 슈퍼주니어 성민과 김사은이 출연했다.

이날 방송에서는 김사은이 성민의 다이어트를 위해 혹독한 식단 관리에 돌입했다.

특히 김사은은 많은 이들에게 인정받은 샨토끼다이어트 식단을 강조했다.

스튜디오의 홍현희가 "저도 뺄 수 있느냐"고 묻자 김사은은 "누구나 뺄 수 있다. 근데 저를 싫어하실 수도 있다"라고 답했다.

김사은은 "계란 2개와 식빵, 다이어트 콜라로 60kg에서 43kg까지 뺐다. 물론 하루에 한 시간씩 운동을 하라고 한다. 왜냐면 요요가 오기 때문"이라고 설명했다.

남편 성민은 김사은의 다이어트 비법을 의심했다. 김사은은 "후기가 많다. 35kg를 뺐다는 사람도 봤다. 유튜브 조회수가 657만이 됐다"라며 자신감을 드러냈다.

이후 두 사람은 체코식 족발을 배달해 와인과 곁들여 먹었다.

성민은 '슈퍼주니어 활동 중 어떻게 결혼을 결심했느냐'는 질문에 "연애하다 보면 '같이 살면 어떨까?' 하는 물음표를 떠올리는데 김사은에게 느낌표가 떠오르더라. 그래서 말했다. 난 물음표가 아니라 느낌표인 것 같다고. 어떻게 막을 수 없는 것처럼 왔다"라고 답했다.

하지만 김사은은 당시 성민이 미필이었던 터라 고민했다고 했다.

성민은 "결혼이라는 것이 막을 수 없는 느낌처럼 파도가 오듯이 왔다"고 덧붙였다.

부부는 성민이 결혼 3달 만에 입대해 애틋했던 당시를 추억했다.

부부는 2세 계획에 대해 김사은은 "우리가 지내면서 시간이 빨리 지나간 느낌이 없다. 그렇다 보니 아이에 대해 서둘러야 한다는 생각을 안 했다. 내가 나이를 먹으니까 노산의 느낌이 나지 않냐. 산부인과에 가서 난자를 얼려야 하느냐고 하니까 아직 안 해도 된다더라"라고 대답했다.

성민은 "양가 부모님이 원해서 이제 생각을 해보자고 하려던 참이다"라고 설명했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr