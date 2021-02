[아시아경제 김봉주 기자] 뮤지컬 배우 함연지가 2일 인스타그램 스토리에 남편과 함께 찍은 과거 사진을 공개했다.

사진은 함연지와 남편이 스무 살 때인 10년 전 찍힌 것으로, 두 사람이 연애를 시작한 지 두 달째 되는 시점에 촬영됐다.

함연지는 원피스에 귀여운 리본 머리띠를 착용했다. 두 사람의 풋풋함이 돋보인다. 함연지는 해당 사진에 "유물 발견" "10년 전 사귄 지 두 달. 장거리 연애 시작하기 전 사진을 남겼었다"는 설명을 달았다.

한편 함연지는 오뚜기 창업주 함태호 명예회장의 손녀이자, 현재 오뚜기 함영준 회장의 장녀다.

함연지는 7년 열애를 마치고 2017년 결혼했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr