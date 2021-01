안동시, 설맞이 농특산물 쇼핑몰 '이벤트' … 할인쿠폰 지급

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 대표 농특산물 쇼핑몰인 '사이버 안동장터'에서 설맞이 이벤트를 한창 진행하고 있다고 31일 밝혔다.

이번 설 이벤트는 ▲3만원~6만원 구매고객 2000원 할인쿠폰 ▲6만~20만원 고객 5000원 할인쿠폰 ▲20만원 이상 고객 10% 할인(최대 30만원) ▲신규 회원 1인 5000원 할인쿠폰 지급 등이다.

'사이버 안동장터'는 안동에서 생산되는 110여 종의 농특산물을 산지가로 직거래하는 온라인 쇼핑몰이다.

안동시가 2004년 4월 구축한 이래 현재 250개 업체 입점, 등록상품은 3629개에 이른다. 특히 2020년에는 연매출 10억원을 달성하며 지역 농가의 매출 증대는 물론 안동시의 우수한 농특산물 홍보와 지역 이미지 제고에 큰 몫을 하고 있다.

안동시 관계자는 "코로나19 재확산으로 이번 설에는 직접 방문하는 것 보다는 감사의 마음을 선물로 전달하는 것을 적극 추천드린다"고 전했다.

