[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 연동119센터와 연동 남·녀 의용 소방대가 지난 30일 다가오는 설 명절을 맞아 훈훈한 명절 분위기 조성과 나눔 문화 확산을 위해 경제적으로 어려움을 겪고 있는 가정위탁 지원센터를 방문, 위문품을 전달하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax@asiae.co.kr