부산 ‘빅데이터 행정’ 서비스 시작한다 … 데이터기반 행정 활성·시민 활용

2월1일 부산시 빅데이터 고도화 시스템 서비스 개시



데이터 저장소·마트 구축, 셀프분석 기능 개선

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 빅데이터를 기반으로 한 행정 서비스에 돌입한다.

부산시(시장 권한대행 이병진)는 2월 1일부터 빅데이터 고도화 시스템 서비스를 시작한다고 31일 밝혔다.

부산시는 ‘빅데이터 시스템 고도화 및 분석사업 용역’을 통해 시스템 인프라와 웹 서비스 기능을 개선해 데이터 기반 행정 활성화와 시민의 빅데이터 활용도를 높일 계획이다.

빅데이터 시스템 고도화 사업은 작년 6월부터 6개월 동안 진행됐다. ▲데이터 저장소와 데이터 마트 구축 ▲빅데이터 웹 포털 ▲셀프분석 기능개선 등을 진행했다.

‘데이터 저장소와 데이터 마트 구축’은 국민연금, 신용·부채 등 7개 분야 107종의 데이터에서 경제, 행정 등 15개 분야 492종으로 수집대상을 확대해 데이터 저장소로 구축했다. 보건의료, 관광축제 등 11개 분석주제별 데이터 마트도 구성해 편의성을 꾀했다.

부산시 구자영 통계빅데이터담당관은 “서비스가 개시되는 ‘빅데이터 웹 포털’을 통해 분야별 다양한 자료를 확보하고 빅데이터 분석·활용에서 주제별 시각화 분석 결과를 공개해 시민의 빅데이터 활용도를 높이는 데 주력했다”고 밝혔다.

‘셀프분석 기능’은 분야별 빅데이터의 다양한 자료와 편리한 시각화 도구, 자체 보유자료를 활용해 시각화 콘텐츠를 제작하고 시각화 갤러리에 공개해 직접 체험할 수 있도록 개선했다.

이병진 부산시장 권한대행은 “빅데이터 고도화 시스템을 통해 데이터 기반 행정 활성화로 업무환경을 개선하고, 시민의 빅데이터 활용도가 높은 빅데이터 허브시스템으로 발전되도록 하겠다”고 말했다.

