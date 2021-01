LG, 설 앞두고 협력사 납품대금 1조2500억원 조기 지급

[아시아경제 김혜원 기자] LG그룹은 설 명절을 앞두고 코로나19 장기화로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 중소 협력회사를 돕기 위해 1조2500억원 규모의 납품 대금을 조기 지급한다고 31일 밝혔다.

LG전자, LG디스플레이, LG화학, LG에너지솔루션을 비롯한 9개 계열사는 예정 지급일보다 1~7일씩, 길게는 12일까지 앞당겨 설 연휴 전에 모두 지급할 계획이다.

원자재 대금 결제, 상여금 지급 등으로 일시적인 자금 수요가 몰리는 중소 협력회사들의 어려움을 더는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LG 계열사들은 1차 협력회사들이 사정이 더 어려운 2, 3차 협력 회사에도 납품 대금을 앞당겨 지급할 수 있도록 권장할 방침이다.

LG는 올해에도 1조원 규모의 금융 지원 프로그램을 운영할 계획이다. 협력회사 대상 금리 저감 혜택을 제공하는 상생협력펀드와 계열사별 무이자 직접대출 등이 있다.

코로나19로 인해 어려움을 겪는 협력회사가 자금 대출을 신청할 경우 최우선으로 지원할 예정이다. 1~3차 협력회사를 대상으로 설비 투자, 부품 개발 등을 차질 없이 진행할 수 있도록 지원할 계획이다.

이 밖에도 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 99,100 전일대비 4,400 등락률 -4.25% 거래량 748,985 전일가 103,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 '팬덤' 실패한 스마트폰…'고객 감동' 외친 LG의 선택과 집중로봇이 임직원 커피를…LG전자, 클로이 바리스타봇 도입'안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중' close 계열사들은 설을 앞두고 전국 사업장에서 임직원들이 참여해 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 지역 공동체와 이웃을 돕기 위한 생활용품 지원, 지역 농산품 구입 등 활동도 전개한다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,750 전일대비 1,250 등락률 -5.43% 거래량 6,345,072 전일가 23,000 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 -5.0%.... 최근 5일 개인 231만 2122주 순매수LG디스플레이, 이시간 주가 +0.66%.... 최근 5일 기관 88만 6232주 순매도4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 close 는 코로나19로 판로를 상실한 피해 농가를 돕기 위해 파주와 구미 사업장에서 지역 농산품을 판매하고, 임직원들이 구매한 수량만큼 회사에서 구매해 지역 취약계층에게 전달하고 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 917,000 전일대비 21,000 등락률 -2.24% 거래량 626,744 전일가 938,000 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여삼천피 깨졌는데, 내 주식 어쩌지?개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세 close 은 여수, 나주공장 등 사업장 별로 인근 사회복지시설에 명절 선물을 전달하고, 취약계층 가정에는 생필품을 지원키로 했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 153,000 전일대비 11,500 등락률 -6.99% 거래량 5,396,272 전일가 164,500 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…바이오는 사들여LG 트롬 스타일러, 작년 국내 판매 역대 최대…10년새 판매량 30배↑"적자행진 끝낸다"…LG전자 전장사업에 쏠린 기대감 close 한국영업본부는 서울 지역 독거노인 등 도움이 필요한 이웃에게 김치와 생필품을 기부하고, LG헬로비전은 임직원이 참여해 시각장애인 및 지역 취약아동을 위해 식료품과 방역용품을 전달할 예정이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr