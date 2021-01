[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시에서 코로나19 확진자 3명이 추가로 발생했다.

30일 광주시에 따르면 이날 오후 2시 기준 3명이 확진 판정을 받아광주 1767~1769번 확진자로 분류됐다.

광주1767번은 전날 해외에서 입국한 46명 가운데 1명이다.

광주 1768번은 감염경로가 확인되지 않은 확진자다.

광주 1769번은 전날 확진된 광주 1745번 접촉자이자, 광주 1744번의 n차 감염에 해당한다.

광주 1744번 감염경로는 추적 중이다.

최근 광주에서 발생한 집단감염 유형을 보면, 효정요양병원 관련 161명, 광주TCS국제학교 관련 120명, 광주안디옥교회 관련 85명(꿈이있는교회 12명, 광주1499번 13명 등), 성인게임랜드 관련 19명(킹성인 16명, 지구 2명, VIP 1명)이다.

광주 지역 누적 확진자는 1769번이 됐다.

