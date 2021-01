암투병 딸 삭발해주다 "나도 머리 밀거야" 어머니의 서프라이즈

[아시아경제 나한아 기자] 암투병 중인 딸의 머리를 밀어주다가 자신의 머리도 함께 민 어머니의 대담한 결정에 많은 이들이 감동했다.

지난 28일(현지 시각) 콜롬비아 일간지 엘티엠포에 따르면 브라질 리우데자네이루에 사는 31살 루시아나 리벨로 씨는 2018년 둘째 딸 임신 중 자궁경부암 판정을 받았다. 리벨로 씨는 딸을 무사히 출산하고 치료에 전념해왔지만, 지난해 항암 화학요법을 받아야 할 정도로 병이 급격히 악화했다.

리벨로 씨의 어머니 알바 고메스 씨는 딸이 처음 암 진단을 받았을 때부터 딸의 옆에서 기운을 북돋아 줬다.

화학요법 부작용으로 리벨로 씨의 머리카락이 빠지기 시작했을 때, 고메스 씨는 리벨로 씨의 두 딸과 함께 직접 머리를 밀어주겠다고 제안했다.

지난 22일 리벨로 씨 딸들은 차례로 그녀의 머리를 밀어줬고, 리벨로 씨는 민머리가 된 자신의 머리를 가리키며 농담을 던지는 등 딸들을 안심시켰다.

그런데 그 순간 그녀의 어머니 고메스 씨가 면도기를 집어 들고 본인 머리를 밀기 시작했다.

이를 본 리벨로 씨는 얼굴이 사색이 되며 "엄마 그만 해요"라고 소리쳤지만, 고메스 씨는 말없이 딸을 감싸 안은 채 머리카락을 밀었다.

어머니가 자신과 똑같은 모습이 되어가자 결국 리벨로 씨는 눈물을 쏟았고, 어머니도 그런 딸을 보며 눈물을 글썽였다.

리벨로 씨는 머리카락이 모두 사라진 두 사람의 모습을 SNS에 공유하며 "엄마의 사랑은 위대하다. 나도 엄마를 너무 사랑한다"라고 글을 올렸다.

누리꾼들은 "이것만큼 강력한 응원이 있을까", "어머니와 딸 모두 대단하다", "가족들의 사랑을 받아 꼭 건강해지기를 바란다"라며 감동적이라는 댓글을 남겼다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr