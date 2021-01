[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 28일 오후 양평1동 주민센터 앞에서 지역 주민과 소통의 시간을 가졌다.

채 구청장은 양평1동 소재의 주요 사업지를 돌며 추진상황을 살피고, 주민과 만나 소통하는 시간을 가졌다.

먼저, 공공주차장 건립 예정지를 방문해 현장 상황과 공사 일정 등을 확인, 도서관 건립 논의 부지를 살핀 후 양평1동 주민센터 앞 양남어린이 공원의 놀이시설 정비 현황을 점검했다.

