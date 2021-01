서울시 '50플러스캠퍼스' 1학기 156개 과정 수강생 모집… 내달 2부터 개강

서울시50플러스재단 서부·중부·남부·북부 캠퍼스, 3·4월 운영 156개 과정 수강 모집

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 50플러스(+)재단이 3일부터 50플러스캠퍼스의 1학기 교육 프로그램 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다.

서울시50플러스재단은 50+세대가 은퇴 이후 새로운 일과 삶을 설계할 수 있도록 서부·중부·남부·북부 등 4개의 캠퍼스를 통해 맞춤형 교육 프로그램을 제공하는 것은 물론 상담, 일자리 연계, 커뮤니티 활동 등을 지원하고 있다.

4개의 50플러스캠퍼스 1학기 강좌 중 이번에 모집하는 3·4월 과정은 총 156개로, 코로나19로 변화된 환경에 맞춰 온라인·비대면 중심으로 운영될 예정이다.

지난해 동북권 허브캠퍼스인 북부캠퍼스가 개관함에 따라(2020년 11월) 올해는 각 캠퍼스가 속한 권역별 특성을 반영한 특화 프로그램을 더욱 강화해 운영한다.

이번 1학기 교육 과정은 특히 온라인 교육 환경에 적합한 다양한 콘텐츠를 중심으로 구성되었으며 50+세대의 디지털 역량을 높이는 과정 또한 확대했다.

서울시50플러스캠퍼스에서 진행하는 교육 프로그램은 50세 이후의 삶을 준비하는 서울시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 3일 오전 9시부터 50+포털(50plus.or.kr)을 통해 신청 접수가 가능하다.

서울시50플러스재단 김영대 대표이사는 “올해는 코로나 이후 삶의 변화에 대응하기 위한 콘텐츠에 집중했다”며 “앞으로도 50+세대들이 변화하는 세상에 적응하고 새로운 일과 활동을 찾아가는 데에 도움이 되는 맞춤형 교육 프로그램 운영에 힘쓰겠다”고 말했다.

