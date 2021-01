'여성 2명 연쇄살인' 최신종 "검사가 원하는 대로 진술했다"

[아시아경제 배경환 기자] 여성 2명을 잔혹하게 살해해 1심에서 무기징역을 선고받은 최신종이 "(검찰 조사 과정에서) 검사가 원하는 대로 진술했다"고 주장했다. 1심에서 사형을 구형한 검찰과 최신종은 양형부당을 이유로 각각 항소했다.

29일 광주고법 전주재판부 제1형사부(김성주 부장판사) 심리로 열린 항소심 첫 재판에서 최씨 측 변호인은 "피고인이 검사가 원하는 대로 진술해 (사건에 대한) 사실관계가 잘못돼 있다"며 피고인 신문을 요청했다. 이어 "경황이 없어서 진술을 제대로, 사실대로 한 게 아니라는 게 피고인의 주장"이라고 말했다. 재판부는 변호인의 피고인 신문과 검사의 반대 신문을 위해 재판을 속행했다. 다음 재판은 오는 3월 3일로 잡혔다.

한편 최씨는 지난해 4월 15일 아내의 지인인 A(34)씨를 성폭행한 뒤, 금팔찌와 현금을 빼앗고 살해해 시신을 하천 인근에 유기한 혐의로 구속기소 됐다. 나흘 뒤에는 채팅 앱으로 만난 B(29)씨를 살해하고 과수원에 시신을 유기한 것으로 조사됐다.

