[아시아경제 권재희 기자] 독일 주요 금융사인 코메르츠방크가 2024년까지 1만명을 감원하고 지점 340여곳을 폐쇄할 계획이라고 28일(현지시간) 발표했다.

이날 CNN 비즈니스에 따르면 코메르츠방크는 성명을 통해 "독일 내 직원의 3분의 1 정도를 감축하는 등 전체적으로 1만여명을 감원할 계획"이라며 "비용 절감을 위해 현재 790개인 독일내 지점도 450개로 줄일 것"이라고 밝혔다.

현재 전 세계 코메르츠방크 직원은 4만8500여명 정도로 파악된다.

코메르츠방크는 가급적 빨리 감원과 지점폐쇄 작업을 시작할 것이라고 덧붙였다. 이를 통해 2024년까지 연간 17억달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있다고 말했다.

한편 코메르츠방크는 정보기술(IT) 분야에 대한 투자는 늘릴 계획인 것으로 알려졌다.

