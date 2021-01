코로나로 면세점 이용 줄자…작년 담배 판매량 4.1% 증가

면세 담배 수요 흡수…작년 담배 판매량 4.1%↑

[아시아경제 장세희 기자]코로나19 장기화로 인한 해외여행이 급감하면서 작년 국내 담배 수요도 증가한 것으로 나타났다.

29일 기획재정부가 발표한 '2020년 담배 시장' 향을 보면 지난해 담배 판매량은 35억9000갑으로 전년 같은 기간보다 4.1% 증가했다. 코로나19로 해외여행이 급감하면서 면세 담배 수요가 국내 담배 시장으로 흡수됐기 때문이다. 지난해 면세담배 판매량은 6600갑으로 전년 대비 70.2%나 떨어졌다.

다만 담뱃값 인상 전인 2014년 43억6000갑과 비교하면 17.7% 감소한 수치로, 금연정책의 효과는 지속되고 있는 것으로 보인다. 판매량은 담배 회사가 편의점 등 소매점에 판매한 것을 기준으로 집계한다.

전자담배 시장은 커졌다. 궐련형 전자담배 판매량은 3억7900갑으로 지난해 같은 기간보다 4.5% 증가했다. 반면 지난해 CSV 전자담배 판매량은 40만 포드로 전년 1690만 포드 대비 97.6% 급감했다. 이는 2019년 액상형 전자담배 사용 중단 권고 등의 영향이 지속하고 있기 때문이라는 게 기재부의 설명이다.

한편 지난해 제세부담금은 12조원으로 반출량이 36억 4000만갑으로 전년 33억 6000만갑 대비 8.3% 늘어나면서 8.7% 늘었다.

