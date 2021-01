국민의당 서울시장 후보인 안철수 대표가 29일 서울 용산구 한국여성단체협의회 강당에서 열린 여성단체장 간담회에 참석해 성범죄 없는 서울, 여성과 아동이 안전한 서울을 위한 ‘스마트 안전 도시 서울, 여성범죄 근절 프로젝트’ 공약을 발표하고 있다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.