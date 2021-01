[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 ‘밀양시청’ 카카오톡 채널을 개설해 운영한다.

시는 카카오톡에서 ‘밀양시청’을 검색해 채널을 추가하면 밀양 소식을 받아 볼 수 있다고 29일 밝혔다.

채널 개설 홍보를 위해 2월 14일까지 채널 가입 이벤트도 개최한다.

이벤트는 채널 가입한 화면을 캡처해 참여할 수 있다.

상세한 내용은 밀양시청 채널에 안내돼 있으니 참고하면 된다.

박일호 시장은 “카카오톡 채널 운영으로 많은 시민과 국민에게 보다 쉽게 밀양 소식을 전달할 수 있게 됐다”며 “많은 시민이 가입해 시가 제공하는 행정서비스를 빠짐없이 누렸으면 한다”고 말했다.

