거창군, 영양 플러스사업 신규대상자 모집

영유아 대상자 확보를 위해 비대면 맞춤형 영양교육 시행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 임산부와 영유아의 영양 문제를 개선하기 위한 영양 플러스사업 대상자를 연중 모집한다고 29일 밝혔다.

영양 플러스사업은 빈혈, 저체중, 식이 섭취 불량 등 영양 위험요인이 있는 중위소득 80% 이하의 가구 중 임산부와 66개월 미만의 영유아에게 영양불량 해소를 위해 보충 식품을 제공하고 영양 교육, 영양 상담을 하는 사업이다.

사업수혜 기간은 최대 1년이며, 6개월마다 자격 재평가를 통해 6개월 연장 여부를 결정한다.

신청 방법은 주민등록등본과 건강보험증, 건강보험료 납부확인서 및 임산부의 경우 산모 수첩 등 구비서류를 지참해 보건소에 방문·접수하면 된다.

구인모 거창군수는 “영양 플러스사업은 영유아와 임산부 시기에 평생의 건강을 좌우하는 만큼 건강 상태에 맞는 식품공급과 사후관리로 영양 문제 개선을 위해 노력하겠다”며 “2013년부터 보충 식품에 대한 본인부담금도 군에서 전액 지원하고 있다”고 적극적인 참여를 당부했다.

거창군 보건소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 취약계층의 영양 관리가 더욱 중요해짐에 따라 신규 대상자를 적극적으로 발굴하고 비대면 맞춤형 영양 교육도 진행할 예정이다.

