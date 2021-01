LG디스플레이, 이시간 주가 -5.0%.... 최근 5일 개인 231만 2122주 순매수

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,050 등락률 -4.57% 거래량 5,448,895 전일가 23,000 2021.01.29 15:12 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.66%.... 최근 5일 기관 88만 6232주 순매도4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 [클릭 e종목]"LG디스플레이, 차량용 디스플레이 성장 가치 주목" close 는 29일 오후 2시 31분 현재 전일보다 5.0% 내린 2만 1850원에 거래되고 있다. 거래량은 473만 4781주로 전일 거래량 대비 77.12% 수준이다. LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,050 등락률 -4.57% 거래량 5,448,895 전일가 23,000 2021.01.29 15:12 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.66%.... 최근 5일 기관 88만 6232주 순매도4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 [클릭 e종목]"LG디스플레이, 차량용 디스플레이 성장 가치 주목" close 는 글로벌 TFT-LCD 제조 기업으로 알려져 있다.

1월 28일 하이투자증권의 정원석 연구원은 '하반기 OLCD TV 수요에 대한 불확실성과 중국 업체들의 신규 Capa, 가동 계획을 고려할 때 LCD TV 패널 가격은 점차 상승세가 완만해질 것으로 전망되는데, 이는 주가 상승 모멘텀 축소를 의미함. 향후 동사 주가의 추세적인 상승을 위해서는 OLED TV 부문에서 공정 개선을 통한 원가 절가?로 소비자들의 수요를 불러 일으키고, 규모의 경제를 이루어 빠르게 수익성을 개선시켜 나가는 것이 뒷받침되어야 할 것으로 판단됨.'이라며 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,050 등락률 -4.57% 거래량 5,448,895 전일가 23,000 2021.01.29 15:12 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.66%.... 최근 5일 기관 88만 6232주 순매도4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 [클릭 e종목]"LG디스플레이, 차량용 디스플레이 성장 가치 주목" close 의 목표가를 2만 8500원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,050 등락률 -4.57% 거래량 5,448,895 전일가 23,000 2021.01.29 15:12 장중(20분지연) 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.66%.... 최근 5일 기관 88만 6232주 순매도4분기 '깜짝 실적'…개미군단 '투심열기' 뜨겁다 [클릭 e종목]"LG디스플레이, 차량용 디스플레이 성장 가치 주목" close 를 231만 2122주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 189만 2686주 순매도, 7만 5016주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr